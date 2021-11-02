Рязанские власти ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Ранее о продлении нерабочих дней после 7 ноября заявили четыре российских региона.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября. Об этом во вторник, 2 ноября, РЗН. инфо рассказали в опергруппе.

В оперштабе отметили, что в настоящее время рано говорить о продлении нерабочих дней.

«Говорить о продлении мер рано. Вопрос прорабатывается, ждем рекомендаций Роспотребнадзора», — пояснили в опергруппе.

Ранее о продлении нерабочих дней после 7 ноября заявили четыре российских региона.