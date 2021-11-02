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В трех регионах России допустили продление нерабочих дней
Нерабочие дни планируют продлить в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях.

В трех регионах России допустили продление нерабочих дней. Об этом сообщил РБК.

Нерабочие дни планируют продлить в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Решение будет зависеть от уровня заболеваемости.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, к такой мере придут, если не удастся сбить всплеска заболеваемости. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 564 заболевших коронавирусом.

Власти Амурской области также примут решение исходя из эпидситуации. Также губернатор региона Василий Орлов подчеркнул, что вводить нерабочие дни раньше 30 октября не стали, так как чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать". Однако он не исключил введение локдауна, если этого потребует ситуация.

Ранее сообщалось, что правом воспользоваться продлением нерабочих дней воспользовалась Новгородская область.