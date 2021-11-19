В Рязанской области не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

По словам представителей оперштаба, ситуация по COVID-19 управляема и находится под контролем.

В Рязанской области не планируют вводить новые коронавирусные ограничения. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба, прошедшего в пятницу, 19 ноября, пишет сайт облправительства .

Представители штаба отметили, что ситуация по заболеваемости COVID-19 управляема и находится под контролем. На основании данных, предоставленных региональным управлением Роспотребнадзора, в регионе не требуется введение дополнительных ограничительных мер.

Ранее о возможном продлении ограничений заявил Николай Любимов.