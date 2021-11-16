Николай Любимов заявил о возможном продлении ограничений после 6 декабря
«Ситуация в регионе продолжает оставаться непростой. В конце прошлой недели ограничения были продлены… пока до 6 декабря. Далее будет смотреть по обстановке», — заявил политик.
Николай Любимов заявил о возможном продлении ограничений. Об этом губернатор сообщил во вторник, 16 ноября, на заседании правительства.
«Ситуация в регионе продолжает оставаться непростой. В конце прошлой недели ограничения были продлены… пока до 6 декабря. Далее будет смотреть по обстановке», — заявил политик.
Ранее Любимов продлил систему QR-кодов в региона на неопределенный срок.