Николай Любимов заявил о возможном продлении ограничений после 6 декабря

«Ситуация в регионе продолжает оставаться непростой. В конце прошлой недели ограничения были продлены… пока до 6 декабря. Далее будет смотреть по обстановке», — заявил политик.