В Рязани экс-замглаву отдела полиции выпустили из СИЗО

Суд отправил Чешковского под домашний арест до 5 января 2022 года.

В Рязани экс-замглаву отдела полиции выпустили из СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба советского районного суда Рязани.

В четверг, 18 ноября, состоялось заседание суда. На нем рассмотрели ходатайство следователя о продлении ареста для бывшего замначальника отдела иммиграционного контроля полиции Юрия Чешковского.

Защитники Чешковского возражали против продления ареста и просили назначить наказание в виде домашнего ареста, залога или подписки о невыезде.

Выслушал мнения участников сторон, суд отправил Чешковского под домашний арест до 5 января 2022 года.

Напомним, Юрия Чешковского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 290 УК РФ).