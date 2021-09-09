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В Рязани задержали замглавы отдела областного управления полиции
Чешковского обвиняют в получении взятки — часть 3 статьи 290 УК Р. Ф. Его заключили на стражу на два месяца.

В Рязани заключили под стражу замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области Юрия Чешковского. Об этом сообщили в Советском районном суде.

Чешковского обвиняют в получении взятки — часть 3 статьи 290 УК Р. Ф. Его заключили на стражу на два месяца.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото со страницы Юрия Чешковского «ВКонтакте»