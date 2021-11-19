В России предложили ограничить использование госсимволов на алкоголе

По мнению автора предложения такие изображения противоречат политике, направленной на популяризацию здорового образа жизни.

В России предложили ограничить использование госсимволов на алкоголе. ОБ этом пишет RT.

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить использование изображений, схожих с государственными символами страны, на упаковках сигарет и алкоголя. Он направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову.

Хамзаев отметил, что такие изображения противоречат политике, направленной на популяризацию здорового образа жизни. Он подчеркнул, что алкоголь и табак прямо или косвенно становятся причиной тяжелых заболеваний и смерти.

В связи с этим депутат предлагает ограничить использование изображений, похожих на государственные символы России для оформления упаковки.

Ранее сообщалось, что с 1 января на крепкий алкоголь повысят минимальную розничную цену.