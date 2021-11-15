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В Минфине с 1 января хотят повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Согласно документу, с 2022 года розничная цена водки вырастет до 261 рубля за 0,5 литра, коньяка — до 480 рублей.

В Минфине с 1 января хотят увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Информация была опубликована на федеральном портале проектов правовых актов, пишет ТАСС.

Так, минимальную розничную цену на водку планируют повысить с действующих 243 рублей до 261 рубля за 0,5 литра. МРЦ коньяка может вырасти с 446 до 480 рублей. Минимальную розничную цену на бренди предлагают повысить с 324 до 348 рублей. Минимальную отпускную цену на бренди могут увеличить с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовую — с 269 до 284 рублей.

Минимальную отпускную цену коньяка предлагают повысить с 370 до 391 рубля, оптовую — с 352 до 371 рубля. Минимальная отпускная цена на водку может составить 214 рублей (в настоящее время — 203 рубля), оптовая — 222 рубля (в настоящее время — 210 рублей).

Министерство финансов устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством.