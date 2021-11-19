Компанию «Порт Коломна», решившую вырыть карьер под Рязанью, ранее штрафовали на 36 млн рублей

Бизнесмены нелегально добыли 235 тысяч тонн песка около деревни Ловцы под Луховицами.

Компания «Порт Коломна», которая обратилась к властям с предложением поменять генплан Заокского, чтобы вырыть карьер и начать там добычу песка, ранее уже наносила ущерб природе и платила за это многомиллионый штраф. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Московской области.

В 2018 году на предприятие наложили штраф в 36 млн рублей в качестве возмещения вреда.

По информации подмосковного регионального министерства экологии, бизнесмены добыли в нарушение лицензионных условий, выйдя за пределы отвода, 235 тысяч тонн песка около деревни Ловцы под Луховицами.

Акционерное общество «Порт Коломна» в 2020 году перерегистрировалось на новый юридический адрес в Рязани, хотя фактически офис компании остается в Коломне. Земли, которые общество купило возле села Заокское, сейчас предназначены для сельскохозяйственного производства.

Ранее сообщалось, что жители Заокского и Коростова начали сбор подписей против строительства карьера.