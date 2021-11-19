Компанию «Порт Коломна», решившую вырыть карьер под Рязанью, ранее штрафовали на 36 млн рублей

Компания «Порт Коломна», которая обратилась к властям с предложением поменять генплан Заокского, чтобы вырыть карьер и начать там добычу песка, ранее уже наносила ущерб природе и платила за это многомиллионый штраф. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Московской области.
В 2018 году на предприятие наложили штраф в 36 млн рублей в качестве возмещения вреда.
По информации подмосковного регионального министерства экологии, бизнесмены добыли в нарушение лицензионных условий, выйдя за пределы отвода,
Акционерное общество «Порт Коломна» в 2020 году перерегистрировалось на новый юридический адрес в Рязани, хотя фактически офис компании остается в Коломне. Земли, которые общество купило возле села Заокское, сейчас предназначены для сельскохозяйственного производства.
Ранее сообщалось, что жители Заокского и Коростова начали сбор подписей против строительства карьера.