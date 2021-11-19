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Жители Коростова и Заокского начали сбор подписей против появления песчаного карьера
Свои мнения жители двух сел хотят донести до областной комиссии по территориальному планированию

Жители Коростова и Заокского начали сбор подписей против появления песчаного карьера. Объявление опубликовала инициативная группа сельчан в интернет-паблике Заокского.

Свои мнения жители двух сел хотят донести до областной комиссии по территориальному планированию. Именно этот орган устраивал публичные обсуждения нового генплана Заокского сельского поселения 16 ноября. На них сельчане узнали о проекте по добыче песка на лугах, где они привыкли сажать кукурузу и пасти коров. Подавляющее большинство выразило несогласие.

Прием предложений и замечаний в журналы экспозиций генплана возможен до 23 ноября. Заседание комиссии должно состояться между 24 и 30 ноября.

С предложением добывать в Заокском песок выступила компания «Порт Коломна», которая уже занимается разработкой нескольких карьеров в Московской области. Ранее суд штрафовал ее за ущерб окружающей среде в Луховицком городском округе.