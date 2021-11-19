Жители Коростова и Заокского начали сбор подписей против появления песчаного карьера

Свои мнения жители двух сел хотят донести до областной комиссии по территориальному планированию

Жители Коростова и Заокского начали сбор подписей против появления песчаного карьера. Объявление опубликовала инициативная группа сельчан в интернет-паблике Заокского .

Свои мнения жители двух сел хотят донести до областной комиссии по территориальному планированию. Именно этот орган устраивал публичные обсуждения нового генплана Заокского сельского поселения 16 ноября. На них сельчане узнали о проекте по добыче песка на лугах, где они привыкли сажать кукурузу и пасти коров. Подавляющее большинство выразило несогласие.

Прием предложений и замечаний в журналы экспозиций генплана возможен до 23 ноября. Заседание комиссии должно состояться между 24 и 30 ноября.

С предложением добывать в Заокском песок выступила компания «Порт Коломна», которая уже занимается разработкой нескольких карьеров в Московской области. Ранее суд штрафовал ее за ущерб окружающей среде в Луховицком городском округе.