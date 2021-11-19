Эксперт назвал безопасные сроки ревакцинации двухкомпанентными препаратами
По его словам, важно, чтобы у человека не было противопоказаний к прививке, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца.
Эксперт рассказал сроки ревакцинации двухкомпанентными препаратами. Об этом
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что ревакцинация раз в полгода не опасна.
По его словам, важно, чтобы у человека не было противопоказаний к прививке, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца.
Ранее сообщалось, что Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом.