Эксперт назвал безопасные сроки ревакцинации двухкомпанентными препаратами

По его словам, важно, чтобы у человека не было противопоказаний к прививке, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца.

Эксперт рассказал сроки ревакцинации двухкомпанентными препаратами. Об этом пишет РИА Новости.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал, что ревакцинация раз в полгода не опасна.

По его словам, важно, чтобы у человека не было противопоказаний к прививке, а с момента последней вакцинации прошло один-два месяца.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом.