\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
Птн, 19
Сбт, 20
ЦБ USD 72.6 -0.22 19/11
ЦБ EUR 82.26 -0.1 19/11
Нал. USD 72.45 / 73.45 15:53
Нал. EUR 82.5 / 83.20 14:12
Новости
Публикации
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
1 час назад
193
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 2021 18:11
2 472
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
3 813
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
9 871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом
Документ подготовили ведущие российские эксперты.

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ подготовили ведущие российские эксперты. В новую версию рекомендаций внесли изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству.

«Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины „Спутник Лайт“ для повторной вакцинации», — сообщили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что использовать «Спутник Лайт» рекомендовано для ревакцинации, а также после перенесенного «ковида» спустя шесть месяцев.