Минздрав обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом

Документ подготовили ведущие российские эксперты.

Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ подготовили ведущие российские эксперты. В новую версию рекомендаций внесли изменения и уточнения по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству.

«Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины „Спутник Лайт“ для повторной вакцинации», — сообщили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что использовать «Спутник Лайт» рекомендовано для ревакцинации, а также после перенесенного «ковида» спустя шесть месяцев.