Стал известен необходимый для получения QR-кода уровень антител

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова подняла вопрос о выдаче QR-кодов россиянам с антителами.

Стал известен необходимый для получения QR-кода уровень антител. Разъяснение появилось в четверг, 18 ноября, в telegram-канале « Раньше всех » со ссылкой на источника, близкого к правительству.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова подняла вопрос о выдаче QR-кодов россиянам с антителами.

Согласно источнику, достаточный титр антител должен составлять 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл). Именно такая цифра станет условно-достаточным титром, который будет гарантировать получение QR-кода.

Напомним, в Правительстве разработали два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Они будут действовать до июня 2022 года. Законопроект не коснется работы аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости.