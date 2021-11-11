Правительство разработало два законопроекта о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах

Это экстренная мера на фоне ухудшения ситуации с пандемией.

Правительство разработало два законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, а также на поездах и перелетах на самолетах. Об этом РБК сообщил источник, участвовавший в подготовке документов.

Первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это экстренная мера на фоне ухудшения ситуации с пандемией. Он будет действовать до июня 2022 года.

«Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — объяснил источник РБК.

Также источник уточнил, что до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля эта мера останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

Что касается общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости — законопроект эти сферы не затрагивает. По словам источника агентства, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.

Второй законопроект касается воздушного кодекса и устава железнодорожного транспорта. В самолетах и поездах также введут обязательные QR-коды. Их будут проверять при продаже билетов с даты, которую установит правительство. При этом привитые незарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР-тесту. Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство.

Собеседник агентства также сообщил, что поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов.