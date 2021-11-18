На рязанской телебашне включат праздничную подсветку во Всемирный день телевидения

Подсветку включат 21 ноября.

На рязанской телебашне включат праздничную подсветку во Всемирный день телевидения. Об этом сообщила пресс-служба областного радиотелевизионного передающего центра.

Подсветку включат 21 ноября. В этот день в 1996 году генеральная ассамблея ООН учредила международный праздник — Всемирный день телевидения.

Как отметили в пресс-службе, праздник призван привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. Нынешний праздник отмечается в год 90-летия телевидения России.

Ранее подсветку на рязанской телебашне включали 1 октября в связи с 90-летием вещания.