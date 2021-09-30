На рязанской телебашне включат праздничную подсветку в связи с 90-летием телевещания

Первые регулярные передачи движущихся изображений в Советском союзе начали показывать с 1 октября 1931 года.

На рязанской телебашне 1 октября включат праздничную подсветку в связи с 90-летием начала отечественного телевещания. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального минтерпола .

Первые регулярные передачи движущихся изображений в Советском союзе начали показывать с 1 октября 1931 года. В Рязанскую область телевещание пришло лишь в 1956 году. Вместе с ним создали и первую в стране радиорелейную линию связи для передачи телевизионного сигнала, которая соединила Москву и Рязань.

Помимо Рязани праздничную подсветку включат еще в восьми городах страны.

Ранее подсветку включали в дни выборов 17, 18 и 19 сентября.