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В Рязани ищут очевидцев аварии, в которой погиб пассажир BlaBlaCar
Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

В Рязани ищут очевидцев аварии, в которой погиб пассажир BlaBlaCar. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 16 мая 2021 года в 09:20 в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М5 «Урал».

23-летний житель Баграмова на Renault Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta под управлением 50-летнего жителя Пензенской области. От удара Lada столкнулась с автобусом Sunlong под управлением 50-летнего рязанца.

58-летний пассажир Lada от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель Lada, а также водитель и 20-летний пассажир Renault получили травмы и были госпитализированы.

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.