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В Кремле назвали причину продления эпидправил по COVID-19 до 2024 года
Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости, из-за чего срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать этого многократно.

В Кремле назвали причину продления эпидправил по COVID-19 до 2024 года. Разъяснение в среду, 17 ноября, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, продление санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции было техническим, так как их «отменить всегда можно».

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», — сказал представитель президента.

Он добавил, что во многих странах фиксируют резкие скачки заболеваемости, из-за чего срок действия правил увеличили на длительный период, чтобы не делать этого многократно.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила эпидправила по коронавирусу до 2024 года.