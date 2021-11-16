В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ содержится на официальном интернет-портале правовой информации.
«В пункте два постановления Главного государственного санитарного врача РФ
Таким образом, санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции будут действовать до 2024 года.