В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ содержится на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте два постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», — говорится в документе.

Таким образом, санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции будут действовать до 2024 года.