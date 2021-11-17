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Путин поручил увеличить скорость тестирования на COVID-19
Ранее Роспотребнадзор сократил максимальный срок тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов.

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус. Об этом в среду, 17 ноября, глава государства заявил в ходе совещания по генетическим технологиям.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», — сказал Путин, выслушав доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее Роспотребнадзор сократил максимальный срок тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов.