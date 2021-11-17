В России пациентов с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина.

В России пациентов с симптомами ОРВИ в обязательном порядке будут проверять на коронавирус. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина в среду, 17 ноября.

«Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID-19 в обязательном порядке», — сказала Попова.

Она уточнила, что соответствующее постановление уже принято.