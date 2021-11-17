Найдено тело последнего погибшего при взрыве на заводе в Шиловском районе

Последним погибшим рабочим оказался Малик Папазян. С момента происшествия он считался пропавшим безвести.

На территории бывшего завода «Эластик», где 22 октября произошел взрыв в пороховом цеху, нашли тело последнего погибшего рабочего. Об этом РЗН. инфо в среду, 17 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Последним погибшим рабочим оказался Малик Папазян. С момента происшествия он считался пропавшим безвести.

25 октября церемония прощания с мужчиной прошла без гроба.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.