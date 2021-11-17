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Более половины россиян выступили за сокращение рабочего дня осенью и зимой
Среди работающего населения 56% опрошенных поддержали идею сокращения рабочего дня. Среди работодателей эту инициативу поддержали лишь 4%.

Более половины россиян поддержали идею сокращения рабочего дня, которую ранее предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Superjob, который опубликовал РБК.

Идею сокращения рабочего дня на один час поддержало 56% опрошенных среди работающего населения. В свою очередь среди работодателей эту инициативу поддержали лишь 4%. Еще в 4% учреждений рассматривали возможность сокращения рабочего дня в этот период, однако сочли недопустимой, 3% затруднились ответить, а 89% совсем не поднимали этот вопрос.

Также исследование показало, что 67% сотрудников готовы выполнить свой обычный объем работ за семичасовой день, остальные 10% - не потянут такую нагрузку.