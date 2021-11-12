В Госдуме предложили сократить рабочий день в зимнее время

Это необходимо сделать из-за неэффективности трудящихся в холода.

В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы. Соответствующее письмо депутат Виталий Милонов направил в Минтруд. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил RT .

Депутат предложил сократить рабочий день на час из-за неэффективности трудящихся в холода. Это необходимо из-за того, что российский климат в осенне-зимний период не способствует продуктивности: короткий световой день, холод, осадки и другие погодные особенности сказываются как на эмоциях людей, так и на здоровье, что не позволяет трудиться в полную силу.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении.

По его мнению, эта мера позволит повысить дисциплину, а также замотивирует сотрудников и позволит продемонстрировать социальную направленность политики России.

Также Милонов заявил, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу из дома.

«Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы», — заявил Милонов.

Таким образом, жители России работают по 10-11 часов вместо положенных восьми, подытожил он.