В Санкт-Петербурге задержали сына мужчины, расчлененное тело которого нашли в сумке

Он признался, что застрелил отца в ходе конфликта.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в расчленении пенсионера. Об этом сообщил Life .

Ранее в СМИ появилась информация, что на набережной реки Смоленка рабочие обнаружили тележку с сумкой. В ней находились фрагменты тела мужчины. Как позже выяснилось, убитым оказался 66-летний Александр Генералов.

По подозрению в убийстве и расчленении задержали его 36-летнего сына Алексея. Он признался, что отец приехал к нему 13 ноября и требовал переехать в отдельно снятую для него комнату. Между ними завязался конфликт, пенсионер замахнулся на сына, а тот, в свою очередь, схватил ружье и пригрозил выстрелить. Александр не поверил. Тогда Алексей прицелился ему в голову и выстрелил. Испугавшись случившегося, он разрезал тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке ночью отвез к Смоленке.

В ходе обысков в квартире на Новосмоленской набережной следователи нашли куртку и штаны отца погибшего. В настоящее время подозреваемый находится на допросе.