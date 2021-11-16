В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили сумку с расчлененными фрагментами тела

Находку обнаружили рабочие, во время укрепления набережной реки Смоленки.

В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили сумку с расчлененными фрагментами тела. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщил telegram-канал 112.

Находку обнаружили рабочие, во время укрепления набережной реки Смоленки. Они нашли тележку на колесиках с привязанной сумкой, в которой и лежали фрагменты тела.

Следователи ищут свидетелей. Организована экспертиза по установлению личности погибшего.