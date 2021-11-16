В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили сумку с расчлененными фрагментами тела
Находку обнаружили рабочие, во время укрепления набережной реки Смоленки.
В Санкт-Петербурге рабочие обнаружили сумку с расчлененными фрагментами тела. Об этом во вторник, 16 ноября,
Находку обнаружили рабочие, во время укрепления набережной реки Смоленки. Они нашли тележку на колесиках с привязанной сумкой, в которой и лежали фрагменты тела.
Следователи ищут свидетелей. Организована экспертиза по установлению личности погибшего.