Суд оставил приговор экс-мэру Рыбного без изменений

Прокуратура требовала для экс-мэра условного срока. Суд отклонил апелляцию.

Суд оставил приговор экс-мэру Рыбного без изменений. Об этом пишет портал Vidsboku.

В понедельник, 15 ноября, Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора по делу бывшего главы Рыбного Михаила Панфилова. Прокуратура требовала для экс-мэра условного срока. Суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.

Напомним, Рыбновский районный суд признал Панфилова виновным в превышении должностных полномочий и назначил штраф в 50 тысяч рублей.