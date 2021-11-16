Суд оставил приговор экс-мэру Рыбного без изменений
Прокуратура требовала для экс-мэра условного срока. Суд отклонил апелляцию.
Суд оставил приговор экс-мэру Рыбного без изменений. Об этом
В понедельник, 15 ноября, Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора по делу бывшего главы Рыбного Михаила Панфилова. Прокуратура требовала для экс-мэра условного срока. Суд отклонил апелляцию и оставил приговор без изменений.
Напомним, Рыбновский районный суд признал Панфилова виновным в превышении должностных полномочий и назначил штраф в 50 тысяч рублей.