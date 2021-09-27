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Экс-мэра Рыбного признали виновным по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбудили за манипуляции со служебной квартирой

Экс-мэра Рыбного Михаила Панфилова признали виновным по делу о превышении полномочий. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил портал Vidsboku со ссылкой на пресс-службу Рыбновского районного суда.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2015 года по договору найма служебного жилого помещения получил трехкомнатную квартиру в Рыбном. Через год он своим постановлением исключил ее из категории специализированного жилищного фонда и заключил сам с собой договор найма указанного жилья, не являясь при этом нуждающимся.

Дело было возбуждено в 2019 году, в 2020-м Рыбновский районный суд прекратил уголовное преследование Панфилова и назначил ему судебный штраф в 30 тысяч рублей, однако прокуратура обжаловала решение. Постановление суда о прекращении уголовного преследования Панфилова было отменено судебной коллегией по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции (находится в Москве). Кассационный суд направил дело Панфилова в Рыбновский районный суд на новое рассмотрение.

В пятницу, 24 сентября, суд назначил бывшему мэру штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.