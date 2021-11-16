Рязанца осудят за смертельное избиение знакомого

В мае 2021 года в Кораблине двое знакомых распивали алкоголь. В ходе возникшего конфликта местный житель избил своего знакомого. Мужчина умер через два дня в больнице.

Рязанца осудят за смертельное избиение знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В мае 2021 года в Кораблине двое знакомых распивали алкоголь. Между ними возник конфликт и один мужчина избил своего собутыльника. Пострадавший умер в больнице через два дня.

Ранее судимого безработного 50-летнего рязанца арестовали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ. («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Документы направили в суд.