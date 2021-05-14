Пьяный рязанец до смерти забил знакомого

Против кораблинца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Пьяный рязанец до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

10 мая 2021 года двое мужчин в Кораблине распивали алкоголь. В ходе конфликта 49-летний рязанец избил своего знакомого. Во вторник, 12 мая, мужчина скончался от политравмы — перелома костей скелета в сочетании с повреждением внутренних органов.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Мужчина оказался неоднократно судим за преступления против собственности и не имел постоянного источника дохода. Он признался в содеянном.

Против кораблинца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).