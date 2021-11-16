Предприятия рязанского кластера детских товаров получат субсидии от Минпромторга России

Во вторник, 16 ноября в Рязани стартовал межрегиональный форум «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки».

Во вторник, 16 ноября в Рязани стартовал межрегиональный форум «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки».

В пленарном заседании участвовали представители областной и федеральной власти, более 200 гостей из 32 российских регионов — руководители предприятий, вузов и фондов развития промышленности.

Ключевая задача встречи — выработка наиболее актуальных предложений, направленных на поддержку кластеров и технопарков, в том числе изменение действующих нормативных документов, которые регулируют аккредитацию таких производственных объединений. РЗН. инфо вел прямую трансляцию пленарного заседания.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, на сегодняшний день в Рязанской области уже работает восемь кластеров, которые охватывают различные сферы деятельности от информационных технологий до пищевой промышленности.

«В нашем регионе уже начата работа по формированию сразу нескольких площадок для будущих технопарков, — отметил глава региона. — Так, в создании индустриального парка „Рязанский“ площадью 559 гектаров заинтересовано уже два десятка инвесторов. В развитие этого проекта они планируют вложить 46 млрд рублей, организовав здесь около 20 тысяч новых рабочих мест».

Модератор форума, директор ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко заявил в интервью журналистам, что Рязань может стать пилотным регионом, где впервые в стране будет создан агробиотехнологический кластер. А уже действующий в области кластер по производству детских товаров включен в реестр федерального Минпромторга, а значит, все 12 его предприятий получат государственную поддержку.

17 ноября для участников форума запланирована экскурсия на предприятия рязанского инженерно-производственного кластера «Детских и потребительских товаров» и кластера «Производителей инженерных и строительных систем», в ходе которой гости ознакомятся с производственным потенциалом региональных предприятий.

Все конструктивные идеи и предложения, прозвучавшие на встрече, пообещали обсудить на уровне российского правительства.

Фото Дмитрия Вороширина