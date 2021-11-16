Прямая трансляция пленарной сессии форума «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки»

Форум начался во вторник, 16 ноября, в конгресс-отеле «Амакс».

В Рязани заработал межрегиональный форум «Время эффективных решений. Кластеры и технопарки». Форум начался во вторник, 16 ноября, в конгресс-отеле «Амакс».

В мероприятии участвуют представители федеральных органов исполнительной власти, региональных фондов развития промышленности, предприятий-участников кластеров, руководители специализированных организаций кластеров, технопарков, вузов и другие.

Участники форума работают в онлайн и офлайн формате. Они представляют более 30 регионов. Уже завершились форсайт-сессия и панельная сессия. С минуты на минуту начнется пленарное заседание. Заявленная тема — «Промышленные кластеры и технопарки: потребность бизнеса и значимость для промышленного развития регионов». Планируется, что в сессии примет участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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Сессия началась с видеоролика об инвестиционной привлекательности Рязанской области.

Модератором пленарной сессии стал Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Он открывает сессию со слов, что люди, собравшиеся здесь знают, что такое промышленные кластеры, к мнению этих людей прислушиваются.

Он благодарит присутствующих за активное участие в форсайт-сессии. На пленарной сессии планируется озвучить наиболее важные итоги дискуссий.

Модератор напоминает присутствующим, что форум проводится второй год подряд, выработанные решения которого учитываются на федеральном уровне. Подтверждая свои слова, ведущий напоминает, что в сентябре прошлого года на форуме приняли резолюцию, которую подписал губернатор. Практически все предложения, как говорит модератор, учли при редакции проектов постановлений Р. Ф. Ведущий отдельно благодарит за это Любимова и передает ему слово.

Губернатор отмечает, что рязанский межрегиональный форум, посвященный вопросам развития промышленных кластеров и технопарков, стал традиционным. Сейчас над очередными предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы работают представители из 32 регионов.

Любимов: «Практика всегда является самым лучшим цензором порядка».

Глава региона отдельно замечает, что признателен Минпромторгу России, за то, что голос региональных промышленников услышан. Таким образом требования к созданию технопарков упрощены. В Рязанской области смогли начать работу по формированию сразу нескольких площадок для будущих технопарков. (аплодисменты- прим. ред.)

Любимов рассказывает подробности. Так, часть зданий передали в региональную собственность. В двух из них разместятся предприятия малого бизнеса. Еще один рассчитан под проекты по кооперации. В работе проект технопарка для крупного промышленного бизнеса.

«Государственный Фонд развития промышленности Ряязанской области играет заметную роль в единой системе комплексной поддержке бизнеса», — подчеркивает губернатор. Он приводит в пример цифры. За три последних года 16 предприятий получили займы Фонда на сумму более чем 315 млн. рублей. Средства направили на модернизацию, запуск новых линий, в том числе на выпуск средств индивидуальной защиты от коронавируса.

«Сегодня на новом витке реализации промышленной политики мы вместе с практиками от промышленности проверяем на прочность и синхронизируем работу всех внутренних механизмов нашего взаимодействия. Чтобы максимально ускорить темпы развития технопарков и кластеров. Повысить инвестиционную привлекательность регионов всей страны», — подытожил Николай Любимов.

Модератор говорит, что благодарность Минпромторгу не случайна. Те, кто работает в министерстве, знает о запросах бизнеса не понаслышке. На связи с участниками форума онлайн Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли России. Ведущий просит его рассказать об основных итогах развития промышленных технопарков в России, насколько они эффективны.

«Любой губернатор, с которым я общаюсь, говорит про привлечение инвестиций», -- говорит замместитель министра. Отмечает, что с 2010 года создаем в России технопарки. Инвестировано более 1,5 триллионов рублей в открытие парков. Обещает всячески поддерживать создание технопарков и промышленных кластеров.

Следующий спикер — Артём Никитин, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области». Модератор спрашивает Никитина о достижениях Корпорации, после того, как он ее возглавил (Напомним, это было в начале 2021 года — прим. ред), о крупных инвестпроектах.

Никитин отвечает, приводя в пример цифры. Так, на сопровождении Корпорации находится более шестидесяти инвестиционных проектов.

«За последний год мы полностью переформатировали свою деятельность. Максимально упростили все процедуры и выстроили работу по сопровождению инвесторов в режиме „одного окна“», — говорит Никитин. Он отмечает, что сейчас все усилия они направляют на создание индустриального парка «Рязанский».

Немного еще цифр. Площадь парка 559 гектаров. Им сейчас заинтересовались 20 инвесторов. Их приход на площадку парка позволит создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составляет более 46 миллиардов рублей.

«Буквально на днях мы ожидаем решения Минпромторга России о присвоении индустриальному парку „Рязанский“ федерального статуса», — говорит Артем Никитин.

Никитин рассказывает о подготовке площадки. «С точки зрения инженерной инфраструктуры работы идут полным ходом», — говорит он. «Там предусмотрено все. Сети газо-, электро-, водо- снабжения и отведения, качественная ливневая канализация. Даже есть собственная железнодорожная ветка».

Руководитель Корпорации говорит о том, что по сути, они опробируют принципиально новый подход к созданию промышленных парков и технопарков, так как предлагают свободные земельные участки для строительства, берут на себя полное сопровождение проектов, контакты с ресурсоснабжающими организациями.

Никитин пообещал поддержку всем предприятиям, готовым войти в состав промышленного технопарка и развернуть там свои производственные площади.

Никитин приглашает всех заинтересовавшихся обратиться в Корпорацию.

После Артема Никитина выступил Халяпин Александр Викторович, директор ООО «Фахманн Руссланд». Он рассказал об актуальности субсидии в рамках реализации кластерного проекта.

Из зала отвечают Дмитрий Никитин, директор государственного Фонда развития промышленности Липецкой области и Татьяна Вдовина, председатель Ассоциации «Производителей Инженерных и Строительных Систем». Они подводят итоги форсайт-сессии, в частности, говорят, что участники поддержали совместные проекты промышленных кластеров.

У некоторых участников, например, у генерального директора ПАО «Гранит» Валерия Панасенко, уже были конкретные предложения по итогам встречи. Например, создание агробиотехнопарков.

Модератор передает слово Рустаму Мингазову, заместителю директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Он поблагодарил Николая Любимова. «Площадка становится знаковой. Не зря собрались», — передал коротко свои впечатления Мингазов.

Он говорит о том, что у российского минпромторга сейчас много инструментов. Поддержка увеличилась. «Вы можете претендовать на увеличение вашего фонда. Тем более, что у вас такая слаженная команда», — предложил Мингазов.

Форум подходит к завершению. На экраны вывели результаты опроса, который проходили участники мероприяятия. Так, на вопрос «Что для вас является наиболее приоритетным для развития производства?» На первом месте ответ «Наличие современных производственных площадок», потом «Комплексный подход в поддержке предприяятий», на третьем месте — «Возможность брать денежные средства под льготный процент».