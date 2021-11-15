\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-1°
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 72.27 0.46 16/11
ЦБ EUR 82.77 0.55 16/11
Нал. USD 72.00 / 73.20 15:06
Нал. EUR 82.51 / 83.45 15:33
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
2 083
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
7 940
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
3 797
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
13 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ветеринарное управление: массовая гибель птиц в Рязани произошла из-за отравления
Ранее специалисты исключили инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе общие для человека и животных.

Массовая гибель птиц в Рязани произошла из-за отравления. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщило главное управление ветеринарии по региону.

Специалисты ветстанции с 27 октября по 1 ноября выезжали по из-за обнаружения признаков массового падежа птиц девять раз. Обследования проводились на Московском шоссе, Народном бульваре, Тракторном проезде, а также на улицах Октябрьской и Автомобилистов. Для исследований специалисты отобрали 130 трупов галок, семь мертвых голубей, два трупов ворон, один труп грача. Материал направили в ветлабораторию.

По результатам исследований, специалисты исключили инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе общие для животных и человека.

Вскрытия трупов показали, что птицы умерли из-за общей интоксикации. «У трупов птиц выявлено геморрагическое воспаление желудка, тонкого и толстого отделов кишечника», — сообщили в управлении.

Специалисты лаборатории, на основании данных, пришли к выводу, что смерть птиц наступила на фоне поступления токсинов через ЖКТ. При этом ни отравляющее вещество, ни его источник не были установлены.