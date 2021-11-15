Ветеринарное управление: массовая гибель птиц в Рязани произошла из-за отравления

Ранее специалисты исключили инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе общие для человека и животных.

Массовая гибель птиц в Рязани произошла из-за отравления. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщило главное управление ветеринарии по региону.

Специалисты ветстанции с 27 октября по 1 ноября выезжали по из-за обнаружения признаков массового падежа птиц девять раз. Обследования проводились на Московском шоссе, Народном бульваре, Тракторном проезде, а также на улицах Октябрьской и Автомобилистов. Для исследований специалисты отобрали 130 трупов галок, семь мертвых голубей, два трупов ворон, один труп грача. Материал направили в ветлабораторию.

По результатам исследований, специалисты исключили инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе общие для животных и человека.

Вскрытия трупов показали, что птицы умерли из-за общей интоксикации. «У трупов птиц выявлено геморрагическое воспаление желудка, тонкого и толстого отделов кишечника», — сообщили в управлении.

Специалисты лаборатории, на основании данных, пришли к выводу, что смерть птиц наступила на фоне поступления токсинов через ЖКТ. При этом ни отравляющее вещество, ни его источник не были установлены.