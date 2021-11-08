Ветеринарная служба опубликовала результаты исследований массовой гибели птиц в Рязани

Ранее в социальных сетях местные жители неоднократно сообщали о гибели птиц в разных районах города.

Ветеринарная служба опубликовала результаты исследований массовой гибели птиц в Рязани. Информация об этом в понедельник, 8 ноября, появилась в соцсетях.

Ранее местные жители неоднократно сообщали о гибели птиц в разных районах города. В частности, трупы ворон видели на Народном бульваре, улице Октябрьской и в Приокском районе.

В то же время специалисты рязанской ветеринарной станции выезжали на места, где были обнаружены трупы птиц. Они отобрали патологический материал, который направили в областную ветеринарную лабораторию.

По результатам исследований специалисты не выявили орнитоза, Лихорадки западного Нила и вируса гриппа. Также они исключили паразитарные заболевания, общие для человека и животных.

В настоящее время ведется токсикологическое исследование.