В Рязанской области снизилось количество школ и детсадов на карантине из-за ковида

Противоэпидемические меры введены в 15 школах, пяти детсадах, в четырех вузах и трех ссузах Рязанской области.

В Рязанской области снизилось количество школ и детсадов на карантине из-за ковида. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Противоэпидемические меры введены в 15 школах, пяти детсадах, в четырех вузах и трех ссузах Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

За неделю количество школ «на карантине» снизилось в два раза, детсадов — в три, а ссузов — в 3,5 раза.