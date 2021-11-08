В 66 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса

Противоэпидемические меры введены в 34 школах, 15 детсадах, в 11 ссузах и шести вузах Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

В 66 рязанских образовательных учреждениях введен карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 8 ноября, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Противоэпидемические меры введены в 34 школах, 15 детсадах, в 11 ссузах и шести вузах Рязанской области. Речь идет о единичных случаях заболевания в образовательных учреждениях.

«Отдельные группы и классы не допущены к личным занятиям», — говорится в сообщении.