В Рязанской области 17 ноября ограничат продажу алкоголя
Исключения составят бары, кафе и рестораны.
В Рязанской области в среду, 17 ноября, ограничат продажу алкоголя.
Розничную продажу спиртного ограничат в связи с празднованием Международного дня студентов. Запрет на продажу алкоголя предусмотрен областным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».
Исключения составят бары, кафе и рестораны/
Напомним, что вход в заведения общепита возможен только по QR-коду или справке по медотводу от прививки против COVID-19.