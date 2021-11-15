В Рязанской области 17 ноября ограничат продажу алкоголя

Исключения составят бары, кафе и рестораны.

В Рязанской области в среду, 17 ноября, ограничат продажу алкоголя.

Розничную продажу спиртного ограничат в связи с празднованием Международного дня студентов. Запрет на продажу алкоголя предусмотрен областным законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Исключения составят бары, кафе и рестораны/

Напомним, что вход в заведения общепита возможен только по QR-коду или справке по медотводу от прививки против COVID-19.