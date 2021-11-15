В Академии ФСИН рассказали о состоянии курсантки, попавшей в ДТП на Первомайском проспекте

Авария случилась в пятницу, 12 ноября, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

Стало известно состояние курсантки, попавшей в ДТП на Первомайском проспекте. Информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе Академии АПУ ФСИН в понедельник, 15 ноября.

После аварии девушке оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой. Госпитализация ей не потребовалась.

«У нашей курсантки несколько ушибов, но опасности для здоровья нет, врачи ее отпустили домой», — подчеркнули в учебном заведении.

Напомним, авария случилась в пятницу, 12 ноября, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля УАЗ, который вылетел на пешеходный переход после столкновения с другими транспортными средствами.