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В полиции рассказали подробности о наезде на курсантку в центре Рязани
Стали известны подробности аварии, в результате которой сбили курсантку академии ФСИН. На Первомайском проспекте напротив дома № 14 примерно в 20:35 произошло массовое ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стали известны подробности аварии, в результате которой сбили курсантку академии ФСИН. На Первомайском проспекте напротив дома № 14 примерно в 20:35 произошло массовое ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель 1989 года рождения на УАЗе с прицепом столкнулся с Nissan Almera под управлением водителя 1987 года рождения и автобусом ПАЗ 320435-04 под управлением водителя водителя 1968 года рождения. После этого УАЗ продолжил движение и сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 19-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшую доставляли в больницу.

Проводится проверка.

Напомним, ранее кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях.