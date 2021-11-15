Попова: В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом

Об этом заявила главный государственный санитарный врач России.

В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом передало РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы говорили о том, что предыдущие две недели характеризовались ростом всего на два процента, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на два процента», — заявила главный государственный санитарный врач России.

Она отметила, что ситуацию удалось переломить в 43 регионах. Еще в 33 областях число пациентов с COVID-19 незначительно увеличивается. Единственным регионом, находящимся в фазе роста и имеющим превышения над российскими показателями, Попова назвала Амурскую область.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в пяти регионах, в том числе и в Рязанской области, ситуация с COVID-19 ухудшилась.