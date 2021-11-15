Голикова заявила об осложнении ситуации с ковидом в Рязанской области

По ее словам, ситуация с коронавирусом ухудшилась еще в четырех регионах страны.

В пяти регионах России осложнилась ситуация с ковидом. Соответствующее заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова привело агентство ТАСС .

По ее словам, ситуация с коронавирусом ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

«На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», — сказала она.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, улучшение ситуации с коронавирусом зафиксировано в Республике Калмыкия и в Республике Тыва, цвет на тепловой карте в данных субъектах поменялся с красного на оранжевый.