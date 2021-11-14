В Москве погибшие после инцидента в метро оказались родными братьями

Молодой человек, прыгнувший на рельсы на станции «Сходненская» в Москве, и пассажир, кинувшийся его спасать, оказались братьями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодой человек, прыгнувший на рельсы на станции «Сходненская» в Москве, и пассажир, кинувшийся его спасать, оказались братьями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В субботу, 13 ноября, на станции метро «Сходненская» погиб мужчина, бросившийся спасать человека, который прыгнул на рельсы. Молодой человек выжил и убежал в неизвестном направлении.

Позже его нашли мертвым в километре от входа на станцию. Предварительно, он покончил с собой.

Выяснилось, что оба мужчины были родными братьями. По словам источника, перед происшествием 22-летний молодой человек поссорился со своей девушкой. При этом его старший брат находился рядом и проследовал за ним в метро.

Напомним, видео момента случившегося ранее опубликовали в СМИ и соцсетях.

Фото: «Известия»