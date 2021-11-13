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В московском метро мужчина погиб, спасая прыгнувшего на рельсы человека
В субботу, 13 ноября, в Москве на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии под колесами поезда погиб человек. В соцсетях появилось видео момента случившегося.

В субботу, 13 ноября, в Москве на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии под колесами поезда погиб человек. В соцсетях появилось видео момента случившегося.

Погибший мужчина пытался спасти прыгнувшего на пути пассажира. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции „Сходненская“. Благодаря бдительности машиниста он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрит действия виновника происшествия, если его умышленные действия будут доказаны, он понесет ответственность и должен будет возместить ущерб Мосметро. Полиция ищет прыгнувшего пассажира.