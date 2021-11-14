Эксперты рассказали о хитростях мошенников при краже данных из онлайн-банков

Мошенники могут знать не только ФИО абонента, но и данные его банковской карты. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Мошенники могут знать не только ФИО абонента, но и данные его банковской карты. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

По его словам, персональные данные, которые попадают в руки аферистам, обычно сводятся к ФИО и номеру телефона клиента банка. Однако при звонке мошенники иногда называют последние цифры карты, проведенные операции за месяц и даже паспортные данные. Костиков отметил. Что это свидетельствует о более тщательной подготовке. Мошенники получают сведения из разных источников: от утечки баз данных банков до подкупа сотрудников банка. Злоумышленники находят уязвимости в онлайн-банках, на сайтах магазинов, у голосовых помощников и в чат-ботах.

Вся информация нужна обычно для «звонка из службы поддержки банка». Иногда мошенники звонят от имени участковых, МФО и прочих организаций.

Также человеку могут отправлять электронные письма, содержащие вирус, пытаться взломать почту, перевыпускать сим-карту. По словам эксперта, в случае подозрительных СМС, звонков и уведомлений нужно быть настороже.

Костиков рассказал, что в целях безопасности следует использовать специальную карту для онлайн-покупок, чтобы не «светить» зарплатную. По его мнению, также стоит создавать отдельные почтовые ящики и пользоваться только официальным П. О. Эксперт добавил, что необходимо создавать сложные уникальные пароли.

Напомним, накануне за сутки со счетов рязанцев похитили более 3 миллионов рублей.