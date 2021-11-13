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В РЖД рассказали о готовности к введению QR-кодов
Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов у пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания готова к проверке QR-кодов у пассажиров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пегова, РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами. Он отметил, что при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно.

«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система „Экспресс-3“», — рассказал Пегов.

Напомним, россиянам дали время до 1 февраля для вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.