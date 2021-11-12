Россиянам дали срок до 1 февраля принять решение о вакцинации

После этой даты нормы о QR-кодах заработают в полную силу

Россиянам дали время до 1 февраля для вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.

Установленная дата — переходный период, после которого нормы о QR-кодах заработают в полную силу.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — сказала Голикова.

Предстоящие нормы предусматривают введение обязательных QR-кодов для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.