В рязанскую больницу священников-волонтеров отказываются пускать в ковидное отделение

Он заявил, что простым людям отказывают пройти «под любым предлогом». Родственники больных просят священников пройти в ковидное отделение, чтобы причастить и пособоровать их, но главврач запретил пускать волонтеров.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал, что в одну из больниц в ковидное отделение отказываются допускать священников-волонтеров, прошедших специальные курсы по работе в «красных зонах». Об этом он написал на странице в Facebook.

«За исключением, как показала практика, обращений кого-то из высокопоставленных лиц», — отметил он.

Он заявил, что простым людям отказывают пройти «под любым предлогом». Родственники больных просят священников пройти в ковидное отделение, чтобы причастить и пособоровать их, но главврач запретил пускать волонтеров.

Фетисов рассказал о ситуации, когда к нему обратилась женщина, у которой умирала мать в этой больнице. Она обратилась к священнику с просьбой пособоровать больную, так как ее мать всю жизнь была прихожанкой одного из храмов. Священнослужитель объяснил, что никого не пускают, тогда женщине удалось упросить главврача, чтобы он допустил батюшку.

«Он зашел в свой кабинет и женщина услышал сквозь полуоткрытую дверь его раздраженное распоряжение: «попа проводить и выпроводить, чтобы он там не шатался по отделению», — отметил Фетисов.

По его словам, за три месяца в этой больнице хотели исповедоваться и причаститься больше двух десятков человек, но не смогли этого сделать.

«Многие из них умерли, так и не получив желаемого христианского напутствия, столь важного для каждого верующего. Напутствия, в котором в цивилизованных государствах не отказывают даже преступникам, приговорённым к смертной казни», — высказался священник.

Он не стал указывать имя главврача и отметил, что остальные больницы пускают священнослужителей к больным. Фетисов добавил, что вся «процедура» в «красной зоне» занимает пять-семь минут и не требует участия медперсонала, а также безопасна, поскольку ложку после каждого причастия промывают в специальном растворе.