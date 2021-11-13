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Мужа пропавшей рязанки Логуновой ходатайствуют допросить как подозреваемого
Потерпевшая сторона ходатайствовала допросить мужа пропавшей Елены Логуновой в качестве подозреваемого. Об этом рассказал адвокат Наталии Кошелевой Максим Калинов.

Потерпевшая сторона ходатайствовала допросить мужа пропавшей Елены Логуновой в качестве подозреваемого. Об этом рассказал адвокат Наталии Кошелевой — матери Логуновой, сообщает «КП-Рязань».

По словам Максима Калинова, после выпуска программы Андрея Малахова работа следствия «немного активизировалась», но вместе с Кошелевой юрист попросил привлечь первого следователя Евгению Абрамову к дисциплинарной ответственности.

«По моему мнению и мнению потерпевшей, именно из-за волокиты и далеко не своевременного выполнения следственных действий следователем Абрамовой было упущено драгоценное время, что, на наш взгляд, привело к длительному и сложному расследованию дела», — отметил Калинов.

По словам адвоката, теперь большинство его ходатайств стало удовлетворяться следствием. Ранее дополнительный осмотр с применением спецсредств выявил следы крови в квартире Логуновых и на моторной лодке, принадлежащей отцу Александра Логунова. Мужа пропавшей потерпевшая сторона вновь ходатайствовала допросить в качестве подозреваемого. На этом настаивает и мать девушки.

Калинов добавил, что отправил ряд ходатайств об изъятии записей камер видеонаблюдения на въездах в Рязань для «наиболее полной отработки версии о ее похищении».

Напомним, в программе Андрея Малахова детектив Екатерина Шумякина обратила внимание на мансарду, расположенную в доме, где живут Логуновы. Ее не обследовали полицейские. Также адвокат Максим Калинин рассказал, что при повторном обыске квартиры Логуновых следователи нашли следы крови, а дети пропавшей рязанки стали называть матерью ее свекровь.