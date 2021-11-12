В Пронском районе торговое предприятие оштрафовали за продажу просроченного пива
В одном из его новомичуринских магазинов нашли 194 бутылки алкоголя с истекшим сроком годности.
В Пронском районе на 100 тысяч рублей оштрафовали торговое предприятие. Об этом сообщило издательство «
Судья вынес решение в четверг, 11 ноября.
Предприятие оштрафовали за «нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции». Так, в одном из его новомичуринских магазинов в августе изъяли 194 бутылки просроченного пива.
Решение не вступило в законную силу.