В Пронском районе торговое предприятие оштрафовали за продажу просроченного пива

В одном из его новомичуринских магазинов нашли 194 бутылки алкоголя с истекшим сроком годности.

В Пронском районе на 100 тысяч рублей оштрафовали торговое предприятие. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Судья вынес решение в четверг, 11 ноября.

Предприятие оштрафовали за «нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции». Так, в одном из его новомичуринских магазинов в августе изъяли 194 бутылки просроченного пива.

Решение не вступило в законную силу.