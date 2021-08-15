В Новомичуринске в магазине изъяли партию просроченного пива

В магазине Новомичуринска в субботу, 14 августа, полицейские обнаружили просроченное пиво. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В магазине Новомичуринска в субботу, 14 августа, полицейские обнаружили просроченное пиво. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Продавщица и владелица магазина препятствовали работе полиции и не подпускали к холодильнику, а также угрожали понятым. Полицейская операция длилась шесть часов.

В магазине обнаружили 194 бутылки пива с истекшим сроком реализации. Его продавали как годное к употреблению. за полную цену.

Выяснилось, что еще в ноябре прошлого года продавщица отпустила алкоголь подросткам и получила административное наказание. Позже за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним в июле 2021-го женщину судили уже по уголовной статье, она получила штраф.

За нарушение правил продажи алкоголя владелице грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией просроченного алкоголя, а продавщице 15 суток административного ареста — за воспрепятствование полиции.